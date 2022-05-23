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台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩 每人可篩5次

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

疫情升溫，第一線消防人員染疫風險升高。台南市消防第五大隊今天獲得善心人士與企業捐贈800劑快篩試劑，加上庫存合計超過千劑，「五倍量能快篩試劑、200名消防員可篩5次以上」。

五大隊感謝台南市消防之友會第五辦事處處長薛文祥、璟馨婦幼醫院院長林錦義、五施慈善會理事長暨惠騰家電董事長邱威傑等捐贈快篩試劑。地方人士關心與支持消防人員、提升辛苦奔波的消防人員抗疫量能，保護第一線人員執勤安全。

五大隊表示，要求各分隊需強化每日清潔消毒，更通報各分隊如有人出現新冠肺炎症狀都可至大隊領取試劑快篩，希望第一時間發現降低擴大傳播風險。

消防局長李明峯表示，消防局透過政府採購與善心人士捐贈，目前快篩試劑絕對充足，同仁只要出現症狀即可至各大隊領取試劑；感謝薛文祥、林錦義、邱威傑即時捐贈防疫物資，強化第一線消防同仁防疫能量。

五大隊長鄭誌峰表示，五大約200消防同仁，獲贈800劑後與原庫存量合計1千餘劑，「已達到五倍量能絕對充足」。

台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩試劑，每人可篩5次。圖／五大隊提供
台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩試劑，每人可篩5次。圖／五大隊提供
台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩試劑，每人可篩5次。圖／五大隊提供
台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩試劑，每人可篩5次。圖／五大隊提供
台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩試劑，每人可篩5次。圖／五大隊提供
台南消防第五大隊感謝民間贈送800劑快篩試劑，每人可篩5次。圖／五大隊提供

快篩試劑 邱威傑 台南

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