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台灣大道遇坑自摔 單車少年喪失嗅覺獲國賠133萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姚姓少年在2019年騎單車行經台灣大道二段慢車道時，遇到一處長、寬1.5公尺、深約2公分破損龜裂路面，自摔跌倒，姚送醫後受有永久性嗅覺喪失，無法續任餐廳內場，姚認該處未維護有疏失，向市府養工處聲請國賠259萬元，一審認定養工處有疏失，判賠133萬元，可上訴。

判決指出，姚姓少年擔任餐廳內場工作，2019年9月16日下午1時許，姚騎單車行經西屯區台灣大道600號前時，遇到一個長寬有1.5公尺、深度有2公分的坑洞而摔倒在地，姚受有四肢、臉部多處擦挫傷、鼻骨骨折、嗅覺永久喪失等傷勢，姚認為市府養工處涉有疏失，向養工處請求國賠遭拒，姚即向台中地院聲請國賠。

養工處抗辯，依照警方現場圖，該坑洞長寬約1.5公分、深度為0.2公分，沒有危害行車之餘，而且都有定期巡查該路段、修補坑洞，姚自摔前6個月，沒有發生過交通事故，可見養工處對該路段的設置與管理，沒有欠缺，而且姚會摔車，是為避免撞擊前方路邊違停的車輛，未依正常方式煞車所致，另外姚也沒有舉證，嗅覺喪失是因此事故造成。

法官傳喚當時到場測繪的警員作證，該坑洞長寬不只1.5公分、深也不是0.5公分，不過因為現場測量警員與案件承認警員為不同人，才會誤載坑洞尺寸，可認定實際坑洞大小應為長寬1.5公尺與深度超過2公分。

姚自摔後，養工處有到場巡查，也在工作紀錄上的「道路面層是否良好」欄位勾選「否」、並在「缺失說明」欄位記載「破損」，可見依養工處的維護標準，該坑洞已構成路段缺失，有填補必要。

另外，根據後方車輛的行車記錄器，當時姚男騎車的行向是直行，並非為了閃避路旁的違規停車而摔車，不採信養工處所辯，認定涉有疏失。

法官將姚傷勢送請鑑定，經台中榮總評估後，姚男有部分嗅覺能力永久性喪失，減損工作能力約6％，而且嗅覺喪失與自摔事故有關，姚男案發時為17歲，至65歲退休前，還有47年的工作壽命，姚當時薪資為3萬多元，每年因事故減損的薪資為2.5萬元，一共可請求62萬元的勞動力減損賠償。

另外加上精神撫慰金50萬元，以及醫藥費、看護費等21萬元，判養工處得賠133萬元，全案仍可上訴。

台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元，姚案發後喪失部分嗅覺。圖／摘自爆怨公社
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元，姚案發後喪失部分嗅覺。圖／摘自爆怨公社
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。圖／摘自爆怨公社
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。圖／摘自爆怨公社
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。圖／摘自爆怨公社
台中市姚姓少年在3年前騎單車，行經台灣大道二段600號附近時遇坑自摔，一審判賠133萬元。圖／摘自爆怨公社

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