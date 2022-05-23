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竹北女童確診高燒陷昏迷 警車鳴笛開道急送醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

竹北一名5歲女童確診後出現高燒不退的情況，體溫更一度燒破39度，甚至伴隨心跳急促等症狀，前天下午被家人急送到中醫新竹附醫急救，卻因當天該院並無兒科防疫門診，考量情況危急，警車出動開道，緊急轉院至新竹台大生醫園區，才讓女童及時就醫。

新竹縣是由3間專責醫院輪值兒科防疫門診，分別為東元醫院、中醫大新竹附醫、新竹台大生醫，每天依序由不同醫院負責，提供確診孩童緊急醫療服務，尤其當孩童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷或皮膚斑駁或冒冷汗等6種情況時。

據了解，女童家屬是在21日下午1時許，抱著已經因高燒癱軟的女童來到中醫大新竹附醫急診室求救，可是當天是由新竹台大生醫輪值，中醫大並無開設兒科門診，雖然急診室醫護第一時間前來協助，但因女童年僅5歲，須由兒科醫師診斷較為精確，因此急診醫護不敢拖延，趕快叫家屬轉送新竹台大生醫。

女童情況危急，不僅高燒，更有心跳急促、嘔吐等症狀，急得媽媽像熱鍋上的螞蟻，可是根本不知道新竹台大生醫園區在哪，只好趕快求警車協助開道指引，當時員警聽聞女童是要轉送醫院，二話不說跳上警車便鳴笛飛車一路開道護送。

超過20分鐘的車程，當天竟然在警車沿途開警示燈及鳴笛下，只花了6分鐘就抵達，順利把女童轉送新竹台大生醫急救；竹北警分局表示，因女童情況危急，員警只是做能做的盡量幫助家屬，也希望所有確診孩子的爸媽都不會遇上這樣的危急情況。

警車一路鳴笛開道，護送確診女童轉院送醫急救。記者巫鴻瑋／翻攝
警車一路鳴笛開道，護送確診女童轉院送醫急救。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣兒科急診醫院輪值表。圖／縣府提供
新竹縣兒科急診醫院輪值表。圖／縣府提供

新竹 台大 中醫

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