南竹所「包圍」遭指「松山之亂2.0」 局長陳國進駁斥

桃園市蘆竹分局南竹所上周處理酒後滋事案，將2人上銬帶回，隨後派出所外聚集10多人，警方遭疑被施壓放人，有網友說是「松山之亂重演」；對此市警局陳國進指出，兩者完全不同，經調查無包圍一事，「靠北Police」也並非官方要回應對象，目前不會公布監錄畫面。

針對網友將南竹所案件與「松山之亂」對比，陳國進今天在議會接受媒體提問時表示，兩者完全不同，「沒有發生的事情何來一樣？」並表示20日晚間已找督察長、駐區督察、分局長、所長及副所長了解情形，將相關資料、影像交由駐區督察調查，確認無發文影射的疏縱人犯一事。