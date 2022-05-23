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南竹所「包圍」遭指「松山之亂2.0」 局長陳國進駁斥

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹分局南竹所上周處理酒後滋事案，將2人上銬帶回，隨後派出所外聚集10多人，警方遭疑被施壓放人，有網友說是「松山之亂重演」；對此市警局陳國進指出，兩者完全不同，經調查無包圍一事，「靠北Police」也並非官方要回應對象，目前不會公布監錄畫面。

針對網友將南竹所案件與「松山之亂」對比，陳國進今天在議會接受媒體提問時表示，兩者完全不同，「沒有發生的事情何來一樣？」並表示20日晚間已找督察長、駐區督察、分局長、所長及副所長了解情形，將相關資料、影像交由駐區督察調查，確認無發文影射的疏縱人犯一事。

媒體追問，影像是否能公開提供大眾檢視？陳國進回應，當初松山分局事件是員警將密錄器畫面爆料po網，而公家機關的監視影像有一定規範限制，不是說提供就提供，相關指控僅在臉書專頁「靠北Police」發表，並非官方需要回應的對象。

蘆竹分局南竹所遭疑大案小辦，督察組發出6點聲明，強調當天並無包圍、暴力亂入等不法行為。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局南竹所遭疑大案小辦，督察組發出6點聲明，強調當天並無包圍、暴力亂入等不法行為。記者楊湛華／翻攝

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