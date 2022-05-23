聽新聞
test
0:00 / 0:00
南竹所「包圍」遭指「松山之亂2.0」 局長陳國進駁斥
桃園市蘆竹分局南竹所上周處理酒後滋事案，將2人上銬帶回，隨後派出所外聚集10多人，警方遭疑被施壓放人，有網友說是「松山之亂重演」；對此市警局陳國進指出，兩者完全不同，經調查無包圍一事，「靠北Police」也並非官方要回應對象，目前不會公布監錄畫面。
針對網友將南竹所案件與「松山之亂」對比，陳國進今天在議會接受媒體提問時表示，兩者完全不同，「沒有發生的事情何來一樣？」並表示20日晚間已找督察長、駐區督察、分局長、所長及副所長了解情形，將相關資料、影像交由駐區督察調查，確認無發文影射的疏縱人犯一事。
媒體追問，影像是否能公開提供大眾檢視？陳國進回應，當初松山分局事件是員警將密錄器畫面爆料po網，而公家機關的監視影像有一定規範限制，不是說提供就提供，相關指控僅在臉書專頁「靠北Police」發表，並非官方需要回應的對象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言