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包圍派出所遭疑大案小辦 蘆竹分局6點聲明公布調查結果

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹分局南竹所上周處理酒後滋事案，將2人上銬帶回，隨後派出所外聚集10多人，警方遭疑被施壓放人，對此分局督察組釋出6點聲明，強調並無包圍、暴力亂入等不法行為，鬧事者也已依妨害公務送辦，也呼籲吹哨者若有確切訊息可聯繫督察組。

蘆竹分局督察組組長劉玉祥指出，本案發生於5月19日凌晨1時41分，經檢視現場員警密錄器畫面，是酒醉民眾在馬路上有脫序行為且不配合身分查證，員警為避免形成現場，立即將帶頭者（陳男、黃男）上銬管束並帶返派出所。

劉玉祥指出，檢視同仁密錄器畫面，處理員警於所內有明確告知相對人實施管束，並製作管束通知書。

劉玉祥表示，事發後分局立即調派各所警力因應協處，擬對滋事者以妨害公務偵辦，然因資料尚在彙整時，受管束者已冷靜配合，才於當日3時17分解除管束；相關資料（影像及譯文）整備完成後，確認案發當時現場有人以不雅言詞侮辱公務員，20日中午便將涉嫌人（陳男、楊男）帶案，詢後移送偵辦。

劉玉祥說，本案滋事者同行者及其友人雖有聚集到場關切，但並無網友指包圍派出所及暴力亂入動作，所內輪值幹部因應現場狀況調派警力預作處置，查無人員關說及無縱放或輕放情事。

劉玉祥說，警察機關係正義的紀律團隊，捕風捉影徒增對立紛爭，本案已進入司法程序，請靜待後續，勿打擊處理同仁工作士氣，如吹哨者有確切訊息，歡迎聯繫，共維警察形象。

蘆竹分局南竹所遭疑大案小辦，督察組發出6點聲明，強調當天並無包圍、暴力亂入等不法行為。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局南竹所遭疑大案小辦，督察組發出6點聲明，強調當天並無包圍、暴力亂入等不法行為。記者楊湛華／翻攝

警察 妨害公務 桃園

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