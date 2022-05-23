男子酒駕撞破烏石港護欄落海 送醫不治

54歲楊姓男子昨天晚間開車直衝烏石港遊艇碼頭，撞破護欄後落海，救起時已失去生命徵象，送醫急救不治，經抽血換算體內酒精濃度約每公升1.32毫克，警方初步排除他殺。

宜蘭縣消防局昨天晚間約9時50分接獲通報，有民眾目擊一輛轎車在烏石港遊艇碼頭落海，車內人數不明，消防局立刻出動特搜大隊、特種分隊、頭城分隊前往搶救。

經過約1小時搜救後，落海車輛於昨天深夜11時20分吊起，楊男已失去呼吸、心跳，救護車將楊男送往杏和醫院急救後仍回天乏術，警方委請醫院抽血換算，楊男體內酒精濃度約每公升1.32毫克，但仍有待檢察官和法醫確認。

楊男的友人聽聞消息昨天深夜趕到現場表示，楊男住在礁溪鄉時潮村，因與一名中國大陸移工感情要好，得知這名移工將返回中國大陸，昨天晚間為移工餞行，酒過三巡後又來找他，當時楊男已醉醺醺，便叫車要載楊男回家，計程車雖已到場但被楊男拒絕，楊男開車離去，不久後就發生這起憾事。

警方今天表示，經警方查訪相關目擊證人，並調閱路口監視器後，初步排除他殺可能，另抽取死者血液檢驗呈現酒精濃度反應，警方已針對肇事車輛採證，以釐清車禍肇事原因。

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