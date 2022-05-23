高雄法拍屋仲介男行竊寵物美容店 動機竟是為了1張紅單

高雄市一名從事法拍屋仲介的劉姓男子今年4月1日深夜時分，翻牆進入鳳山區一間寵物美容店，偷走店內1萬元財物；警方獲報，調監視器查出劉男涉案，因屢傳不到，申請拘票將他拘提到案，劉男聲稱因無錢繳交通罰單才行竊，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，位於鳳山區新富路一間寵物美容店4月1日深夜遭竊賊闖入，損失1萬元現金，鳳山警分局新甲派出所獲報，調閱監視器追查，警方發現竊嫌先將機車騎至路邊停放後，再步行至寵物店，從後方防火巷翻牆進入店內行竊，偷走櫃台1萬元現金。

警方「以車追人」，查出從事法拍屋仲介的劉姓男子（52歲）涉案，因屢次通知劉男到案說明，劉男均未到案，警方20日持拘票前往劉男位於鳳山五甲的住處將他拘提到案。