南竹所「被包圍」疏縱人犯？蘆竹分局長：研議公布畫面

桃園市蘆竹警分局南竹派出所19日處理酒後滋事案件，爆遭4、50個「小弟」包圍後疏縱人犯，事後分局澄清僅10餘人站在派出所對面等候、過程平和，但昨又有發文指出當天凌晨3點23分有「派出所門口慘況」；對此蘆竹分局長陳清華回應，現場查無不法情事，派出所更未被「包圍」，將研議是否公布監視器畫面還原現場。

蘆竹警方20日說明，酒客紛爭發生在19日凌晨1時許，南竹所線上2名巡邏員警前往現場，見陳姓男子10多人在站馬路中央，且陳男已酒醉意識不清，不配合身分查證等情事，立即將他上銬管束並帶返派出所，直到1小時後清醒才令其返家；員警當天中午看密錄器，才發現陳男在混亂中有出言辱罵，而另名楊姓男子也推擠員警，當晚便依妨害公務罪嫌通知2人到案並移送法辦。

分局20日也發布4秒鐘影片，並稱南竹派出所遭50人包圍施壓，並非事實，當時派出所外僅10多人，其餘是路人圍觀，過程和平，未有喧鬧情事，人群也在凌晨3時28分左右離開。

但一名自稱當天被叫去支援的員警在「靠北police」發文，直指當天南竹所「受黑道施壓放人」，並說「如果檢調願意關注這個案件，可以檢視那天有到場的同仁秘錄器畫面跟天羅地網監視器，看看5月19號03時23分，派出所門口的慘況，沒看過哪個單位這麼沒尊嚴的」，並質疑「如果只是普通圍觀民眾跟和平的親友，何必叫人去支援？」

陳清華表示，因當事人被帶到派出所，一起聚會的友人才到派出所對面等候關心，並沒有包圍派出所以致妨害公務等不法情事，調派線上警力支援僅是以防萬一，當下同仁實施保護管束時也有依法告知，有書面譯文可佐證。