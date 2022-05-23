影／男子開車撞破烏石港護欄落海畫面曝光 死後驗出酒駕

宜蘭縣頭城鎮烏石港遊艇碼頭昨晚傳出車輛落海意外，消防人員與民間救難團體把駕駛救出送醫，但搶救無效。警方抽取死者的血液驗出有酒精濃度反應，從監視器畫面看到這輛車是快速衝破碼頭護欄，重擊後車頭向上翹起翻轉落海。

縣消防局與警方於昨晚9點50分獲報前往救人，並出動潛水人員協助搜救。當時烏石港遊艇碼頭還有人在進行遊艇維修工作，根據目擊者指出，這輛車撞破碼頭邊的護欄，感覺沒有踩剎車，速度很快直衝入海，整輛車的車頭先向上翹起，翻轉一圈後四輪朝上，沉入海中。

烏石港遊艇碼頭大約4公尺深，入夜11點多，潛水人員從車內救出57年次楊姓男子，無生命跡象，送往杏和醫院搶救不治；車子被吊起時的駕駛座車窗是全開的，擋風玻璃因重撞破碎，死者被驗出血液中有酒精濃度反應，警方正針對肇事車輛進行採證，調查釐清肇事原因。