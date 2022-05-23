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疑超載又操作不當 砂石車國3翻覆花5小時排除

中央社／ 高雄23日電

50歲林男駕駛砂石車走國3北上，疑超載又操作不當，清晨5時35分在田寮交流道附近翻覆，子車、拖車頭分離，砂石散落，警方緊急封閉路段、開放路肩，5小時後排除事故。

50歲林姓男子駕駛砂石車走國道3號北上，清晨5時35分行經田寮路段時，因操作不當，導致子車翻覆與拖車頭分離，子車占用中線及外線車道，所載砂石散落於中線及內線車道，拖車頭肇停於外側路肩，所幸駕駛並未受傷。

國道警察第五大隊今天發布新聞稿表示，獲報趕到國道3號北向369.9公里處事故現場，為駕駛實施酒測，酒測值為0，但車輛疑似有超載情形。

警方說明，因事故發生在田寮交流道出口旁，影響範圍大，暫時封閉全線，僅開放出口槽化線及外側路肩供北上車流行駛，現場車流緩慢，後方一度回堵約3公里。

警方表示，經通報高公局南區交控中心派遣鏟土機到場清理路面砂石，於上午10時36分全線排除狀況通車；針對事故車輛，警方指出，將帶至國道地磅站過磅，若有違反道路交通管理處罰條例，查證後將依規定舉發。

砂石 國道

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