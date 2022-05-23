畫面曝光！救護車出勤遭撞　駕駛也驚呆

屏東縣消防局里港分隊救護車22日載一名傷患就醫，途中與一輛黑色自小客車發生車禍。撞擊瞬間畫面今天曝光，意外發生時連救護車駕駛也飽受驚嚇，驚呼出聲，所幸兩車人員僅受輕傷，救護車上的女傷患，也經其他分隊支援送醫無大礙。

警方表示，這起意外發生於22日下午6時17分，里港分隊救護車載送一名車禍受傷的65歲女子就醫，行經屏東市忠孝路與金城街口時，與一輛自小客車發生碰撞，經檢測兩車駕駛酒測值均為零，詳細事故原因仍在調查當中。