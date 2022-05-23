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3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

畫面曝光！救護車出勤遭撞　駕駛也驚呆

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣消防局里港分隊救護車22日載一名傷患就醫，途中與一輛黑色自小客車發生車禍。撞擊瞬間畫面今天曝光，意外發生時連救護車駕駛也飽受驚嚇，驚呼出聲，所幸兩車人員僅受輕傷，救護車上的女傷患，也經其他分隊支援送醫無大礙。

警方表示，這起意外發生於22日下午6時17分，里港分隊救護車載送一名車禍受傷的65歲女子就醫，行經屏東市忠孝路與金城街口時，與一輛自小客車發生碰撞，經檢測兩車駕駛酒測值均為零，詳細事故原因仍在調查當中。

現場目擊民眾表示，救護車開警示燈及警鳴器，還沒過金城街就聽到碰一聲，出門查看才發現是救護車發生車禍。依據行車紀錄器畫面，救護車當時在忠孝路由北往南行駛，一路開警鳴器，雖然路口號誌是紅燈，但沿途汽機車駕駛仍閃避讓救護車優先通過，但還沒過金城街就發生碰撞，意外瞬間連駕駛也嚇到，兩車因撞擊力道不小，車前側及左側凹陷毀損。

里港消防分隊救護車載送傷患就醫途中發生車禍，兩車都受損。圖／讀者提供
里港消防分隊救護車載送傷患就醫途中發生車禍，兩車都受損。圖／讀者提供
里港分隊救護車在屏市忠孝路與金城街口與自小客車發生碰撞。圖／讀者提供
里港分隊救護車在屏市忠孝路與金城街口與自小客車發生碰撞。圖／讀者提供

救護車 車禍 屏東縣

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