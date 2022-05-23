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中山高苗栗頭份段聯結車起火 滿載泡麵報廢
中山高南下110公里苗栗頭份路段，今天早上6點左右，一輛載著泡麵的聯結車，疑似因為左後輪爆胎，車輛滑行時造成輪胎摩擦冒出火花，等到該車停靠路肩，當場搶救不及起火燃燒，駕駛緊急逃離幸未受傷，也未波及其他車輛。
事發後，國道警方緊急封鎖路肩及外側車道，由消防水車拉水線灌救，直到火勢撲滅，但車上載運貨物均已燒毀，目前現場已排除，事故原因由警方調查中
【中央社／報導】
一輛貨櫃車今天清晨行經國道1號頭份路段，後輪爆胎引發火舌，整個貨櫃燒成一團火球，貨櫃內滿載的泡麵付之一炬，所幸消防隊員趕往撲滅火勢，沒有人員傷亡。
苗栗縣消防局指出，清晨5時許接獲通報，國道1號南下路段接近頭份交流道附近傳出火燒車事件，隨即派遣頭份分隊人車前往搶救，抵達現場看到一輛貨櫃車已經全面燃燒。
消防隊員立即拉出水線灌救，但貨櫃車內滿載泡麵乾料，火勢迅速蔓延，並在貨櫃內悶燒，消防隊員一邊滅火降溫、一邊利用長鉤，將袋裝的泡麵拉出車外，直至8時許完全撲滅火勢。
國道公路警察局第2大隊透過文字說明，貨櫃車行經國道1號南下111公里處頭份路段，駕駛發現左後輪突然爆胎，急忙控制車輛滑行至路肩，沒過幾分鐘就起火燃燒，所幸沒有人員傷亡，詳細肇事原因正調查處理中。
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