快訊

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高苗栗頭份段聯結車起火 滿載泡麵報廢

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

現場發生事故連結車，因搶救不及起火燃燒。圖/記者吳傑沐翻攝
現場發生事故連結車，因搶救不及起火燃燒。圖/記者吳傑沐翻攝
中山高南下110公里苗栗頭份路段，今天早上6點左右，一輛載著泡麵的聯結車，疑似因為左後輪爆胎，車輛滑行時造成輪胎摩擦冒出火花，等到該車停靠路肩，當場搶救不及起火燃燒，駕駛緊急逃離幸未受傷，也未波及其他車輛。

事發後，國道警方緊急封鎖路肩及外側車道，由消防水車拉水線灌救，直到火勢撲滅，但車上載運貨物均已燒毀，目前現場已排除，事故原因由警方調查中

火勢撲滅後，連結車車上載運貨物均已燒毀。圖/記者吳傑沐翻攝
火勢撲滅後，連結車車上載運貨物均已燒毀。圖/記者吳傑沐翻攝

【中央社／報導】

一輛貨櫃車今天清晨行經國道1號頭份路段，後輪爆胎引發火舌，整個貨櫃燒成一團火球，貨櫃內滿載的泡麵付之一炬，所幸消防隊員趕往撲滅火勢，沒有人員傷亡。

苗栗縣消防局指出，清晨5時許接獲通報，國道1號南下路段接近頭份交流道附近傳出火燒車事件，隨即派遣頭份分隊人車前往搶救，抵達現場看到一輛貨櫃車已經全面燃燒。

消防隊員立即拉出水線灌救，但貨櫃車內滿載泡麵乾料，火勢迅速蔓延，並在貨櫃內悶燒，消防隊員一邊滅火降溫、一邊利用長鉤，將袋裝的泡麵拉出車外，直至8時許完全撲滅火勢。

國道公路警察局第2大隊透過文字說明，貨櫃車行經國道1號南下111公里處頭份路段，駕駛發現左後輪突然爆胎，急忙控制車輛滑行至路肩，沒過幾分鐘就起火燃燒，所幸沒有人員傷亡，詳細肇事原因正調查處理中。

國道 泡麵

延伸閱讀

苗栗頭份東華宮捐第3輛救護車 擔架床升級電動

苗栗縣長藍營人選呼之欲出？謝福弘獲連署推薦參選

影／花蓮聯結車清晨逆向闖紅燈　小客車被猛烈撞擊變形釀1死1傷

「誰」來侵擾雞舍？ 苗栗通報石虎領3000元

相關新聞

影/男子開車撞破烏石港護欄落海畫面曝光 死後驗出酒駕

宜蘭縣頭城鎮烏石港遊艇碼頭昨晚傳出車輛落海意外，消防人員與民間救難團體把駕駛救出送醫，但搶救無效。警方抽取死者的血液驗出...

畫面曝光！救護車出勤遭撞　駕駛也驚呆

屏東縣消防局里港分隊救護車22日載一名傷患就醫，途中與一輛黑色自小客車發生車禍。撞擊瞬間畫面今天曝光，意外發生時連救護車...

中山高苗栗頭份段聯結車起火 滿載泡麵報廢

中山高南下110公里苗栗頭份路段，今天早上6點左右，一輛載著泡麵的聯結車，疑似因為左後輪爆胎，車輛滑行時造成輪胎摩擦冒出...

嘉義路邊違停買檳榔騎士追撞亡 貨車司機過失致死判緩

張姓大貨車司機為購買檳榔，將車輛停放占用部分慢車道，剛好有黃姓男騎士騎乘機車，疏於注意車前狀況，從後方追撞大貨車，人車倒...

台61線施工2車追撞 水泥護欄塊噴飛、後方3車撞一團

苗栗縣台61線107公里處，昨天晚上8點左右發生一起5車連環撞事故。

國道三號北向369公里處砂石車翻覆 回堵近4公里

國道三號田寮交流道附近北向369公里處今天上午發生一起砂石車疑似超載翻覆，子車與拖車頭分離，砂石灑滿中線及內線車道，一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。