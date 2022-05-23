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嘉義路邊違停買檳榔騎士追撞亡 貨車司機過失致死判緩
張姓大貨車司機為購買檳榔，將車輛停放占用部分慢車道，剛好有黃姓男騎士騎乘機車，疏於注意車前狀況，從後方追撞大貨車，人車倒地，經送醫急救仍不治死亡，警方將張男法辦；嘉義地方法院簡易庭判決張男犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，緩刑2年。可上訴。
去年2月9日上午，張男駕駛大貨車，沿嘉義縣新港鄉嘉159線公路由西往東方向行駛，途中為購買檳榔，將車輛停放路旁占用部分慢車道，剛好騎乘機車的黃男也因疏於注意車前狀況，貿然直行而自後方追撞大貨車，黃男人車倒地，並受有胸部挫傷合併肋骨骨折及血胸、胸骨骨折合併心肌挫傷、腦震盪等傷害。經送中國醫藥大學北港附設醫院急救，仍因創傷性休克而於同年3月3日上午9時17分不治死亡。
車禍事故發生後，張男於員警前往現場處理時，主動表明為肇事車輛的駕駛，並接受裁判。案經警方報請檢察官相驗及偵查起訴。
簡易庭審酌，被告駕駛車輛違規停放於道路上，影響其他用路人通行，因而釀成車禍事故，造成黃男死亡的嚴重後果，但念及犯後坦承犯行，且與被害人家屬達成調解，並依約賠償，態度良好，肇事後停留於現場，主動向員警承認是肇事車輛駕駛，符合自首，依法減輕其刑，而被害人黃男有未注意車前狀況的過失，為肇事主因，被告為肇事次因，量處犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。
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