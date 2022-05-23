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台61線施工2車追撞 水泥護欄塊噴飛、後方3車撞一團

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

苗栗縣台61線107公里處，昨天晚上8點左右發生一起5車連環撞事故。

事發時因該路段正在施工，沒有路燈，視線昏暗，造成2輛休旅車在南下發生追撞，撞毀分隔車道的水泥紐澤西護欄，強烈撞擊力道將水泥塊彈飛到對向車道，有3輛車閃避不及也撞成一團。

所幸現場僅一名陳姓駕駛受傷，送醫治療後暫無生命危險，肇事原因及責任歸屬由警方調查釐清中。

警方初步調查，肇事駕駛酒測均為0，肇事原因主要是該路段目前正在做路面改善工程，施工地區封閉北上車道，只開放南下車道，南北雙向用紐澤西護欄做分隔，且施工管制路段沒有路燈，視線相當昏暗。

洪姓男子駕駛休旅車由北往南行駛外側車道，發現走錯車道（側車道）竟在車道上倒車後，左轉要切進快車道時，未注意後方車輛，導致後方另輛休旅車煞車不及發生追撞，洪男車輛撞上護欄後車輛翻覆，現場分隔車道的水泥紐澤西護欄被撞毀數塊，有許多碎石塊彈飛散落在北上車道，緊接著才又造成北上3輛汽車，因閃避不及車禍現場，撞成一團。

其中陳姓駕駛(44歲)頭部受傷送往大千醫院，暫無生命危險；另輛周姓女車主說，根本來不及閃避，底盤卡到異物受損後，只能車子繼續往前，滑行了約200公尺才停住，讓她快嚇破膽了。

車禍也造成許多水泥紐澤西護欄傾倒及破損噴飛。圖/記者吳傑沐翻攝
車禍也造成許多水泥紐澤西護欄傾倒及破損噴飛。圖/記者吳傑沐翻攝
事故現場有輛追撞前方車輛的車頭嚴重毀損。圖/記者吳傑沐翻攝
事故現場有輛追撞前方車輛的車頭嚴重毀損。圖/記者吳傑沐翻攝
事發時因該路段正在施工進行車道管制，導致5車連環撞。圖/記者吳傑沐翻攝
事發時因該路段正在施工進行車道管制，導致5車連環撞。圖/記者吳傑沐翻攝

車道 車禍

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