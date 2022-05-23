國道三號北向369公里處砂石車翻覆 回堵近4公里

一輛由林姓男子駕駛的砂石車行經國道三號北向369.9公里處，疑似超載加上操作不當，子車與拖車頭分離後翻覆，一度造成全線封閉，目前開放外側路肩。圖／擷取自1968APP 國道三號田寮交流道附近北向369公里處今天上午發生一起砂石車疑似超載翻覆，子車與拖車頭分離，砂石灑滿中線及內線車道，一度造成全線封閉，目前暫時開放出口槽化線及外側路肩供北上車流行駛，回堵近4公里。詳細事故原因有待警方釐清。

據了解，一輛由林姓男子（50歲）駕駛的砂石車，今天上午5時許行經國道三號北向369.9公里處，國道第五公路警察大隊田寮分隊巡邏員警發現林男疑似超載想上前攔查時，林男疑似操作不當，造成子車翻覆並與拖車頭分離，子車占用中線及外線車道，上面裝載的砂石散落一地，拖車頭則肇停在外側路肩。

警方為林男實施酒測值為零，另通報高公局南區交控中心派遣鏟土機到場清理路砂石，鏟土機於7點28分抵達，因該路段鄰近田寮交流道出口，一度造成回堵5公里，目前暫時開放出口槽化線及外側路肩，供北上車流行駛，車速緩慢請用路人注意。

第五公路警察大隊表示，事後預計將事故車輛帶至國道地磅站過磅，如果違反道路交通管理處罰條例第29-2條規定超載，待查證後依規定舉發。