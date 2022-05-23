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車沒上鎖竊賊「一袋袋搬出來」尷尬了 車主當場逮正著
新北市一名王姓男子昨天深夜看到停車場內一輛休旅車上有滿滿的袋裝物品，又車門未上鎖，便開門搜刮，想趁人不注意的時候竊走，孰料車主聽到外頭有聲響，出門查看逮個正著；警方獲報3分鐘趕抵，逮捕後依竊盜罪嫌將他送辦。
警方調查，王男（54歲）有毒品、竊盜等前科，昨天晚上11點20分行經新店區光華街一棟民宅旁的停車場，上前查看「有沒有未上鎖的車子」，發現一輛休旅車沒上鎖又車上有值錢物品，開車門行竊。
王男不斷把車內一袋又一袋的值錢物品取出，搜刮完畢正準備要帶走，卻被住在附近的陳姓男車主（47歲）撞見。陳男問「你在幹嘛」，王男說「沒啊，我在整理車上的物品」，陳男反嗆「我是車主欸」，王男見事跡敗露，拔腿就跑。
陳男拉住對方，雙方一陣拉扯，陳男友人幫忙報警，警方3分鐘趕抵，發現「還在逃的竊賊」，立刻控制他行動；由於竊盜行為構成要件明確，警方依現行犯逮捕他後送辦。
據悉，休旅車上的值錢物品，是夾娃娃機台擺放的商品，多是喇叭等3C用品；由於車主及時報警，並沒有任何財損。
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