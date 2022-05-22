影／桃園汽機車3車連環車禍 4人受傷、騎士逃過一劫

桃園市32歲葉姓男子今天傍晚開車，行經大溪區埔頂街、埔頂二街口，與梁姓男子駕駛轎車突然撞擊車禍，梁男轎車閃避不及翻覆，再撞飛許姓機車騎士，造成3輛汽機車連環車禍，3名駕駛及1名乘客共4人身上多處擦、挫傷，網友PO出車禍引起熱議，警方正在釐清車禍肇事責任。

大溪警方指出，葉姓男子駕駛轎車，傍晚行經埔頂街與埔頂二街口，由於路口沒有紅綠燈，葉男撞上急駛而過的梁姓男子（24歲）駕駛轎車，造成梁男轎車翻覆，正好翻壓行經的許姓騎士（25歲）機車，許男幸好滾落路旁受傷，幸運逃過一劫。