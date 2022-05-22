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影／桃園汽機車3車連環車禍 4人受傷、騎士逃過一劫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市32歲葉姓男子今天傍晚開車，行經大溪區埔頂街、埔頂二街口，與梁姓男子駕駛轎車突然撞擊車禍，梁男轎車閃避不及翻覆，再撞飛許姓機車騎士，造成3輛汽機車連環車禍，3名駕駛及1名乘客共4人身上多處擦、挫傷，網友PO出車禍引起熱議，警方正在釐清車禍肇事責任。

大溪警方指出，葉姓男子駕駛轎車，傍晚行經埔頂街與埔頂二街口，由於路口沒有紅綠燈，葉男撞上急駛而過的梁姓男子（24歲）駕駛轎車，造成梁男轎車翻覆，正好翻壓行經的許姓騎士（25歲）機車，許男幸好滾落路旁受傷，幸運逃過一劫。

該起3 輛汽機車連環車禍發生後，網友PO文網路群組引起網友熱議討論，警方表示，2輛轎車及1輛機車連環車禍，造成葉姓、梁姓轎車駕駛2人及許姓機車騎士1人、轎車乘客1人共4人身上多處擦、挫傷，經送醫救治，幸均無大礙，警方向3車駕駛酒測值均為0，警方調閱附近監視器影像及行車紀錄器，進一步釐清還原車禍肇事原因。

大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝
大溪3輛汽機車連環車禍，造成4人受傷，騎士躲過一劫。記者曾增勳／翻攝

車禍 機車騎士

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