獨居男2周前剛出獄 鄰居聞到屍臭味今破門發現死亡多時

屏東縣30多歲獨居陳姓男子，2周前才服完酒駕刑期出獄，未料今被發現陳屍屏東市建國路住家，由於遺體腫脹、現場屍水流滿地，鄰居聞到屍臭味，向屏東市民代表方華雄通報，方隨即會同萬年里長吳健隆與警方到場，破門發現陳男已經死亡多時，現場研判沒有他殺痕跡，詳細死因檢警釐清。

屏東市民代表方華雄說，今接到里民來電，鄰居已約有10天沒有出門，1樓門前都聞得到屍臭味，相當不舒服，懷疑有人死在裡面。

方華雄隨即通知當地萬年里長、消防隊和警方，破門進入屋內，發現死者陳姓男子在二樓客廳處，遺體腫漲，屍水流滿地。警方隨即通知鑑識小組到場，吳里長聯繫禮儀公司，死者獨居，父母親都已過世，通知死者在中部胞兄回來處理後事。