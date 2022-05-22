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影／101歲人瑞阿嬤看病偷溜 無人攙扶沒拐杖自己過大馬路

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中101歲謝姓老婦日前隨女兒到醫院看診卻獨自溜走，失蹤4個多小時女兒心急不已，所幸警方經民眾轉報找到人，老婦一度誤認自己還在等女兒不願回派出所，警方細心解釋才協助母女重逢，調閱路口監視器也發現，老婦無人攙扶、沒使用拐杖就上街，身體硬朗但也讓女兒虛驚一場。

台中第三分局說，合作派出所警員林剛平、林偉智5月初巡邏時獲報，民眾稱1名高齡老婦坐在東區練武路民宅前許久，警方到場發現她身上沒證件，也不願跟隨回派出所，僅不斷重複說「我在等女兒來」。

居民向警方稱，當天見這名陌生阿嬤，看起來年紀非常大，不像一般70、80歲長者，對方還說在等女兒來載她回家，為免她久坐在地不舒服還拿椅子給她坐，但這一坐3個多小時，遲遲不見有親友來接她，懷疑可能是走失老人才報案。

由於警方一開始查無老婦身分，經詢問她也說不清住家，只好跟老婦解釋「我們先載妳回派出所，再請妳女兒來接」、「這邊是別人家，坐在這裡也不是辦法」。後來同仁通報，經比對外觀、衣著確認就是走丟的老婦人，經家屬告知才知她是高齡101歲的人瑞

據警方了解，謝婦有失智，當天是女兒帶她到中國附醫東區分院看病時，因女兒擔心她肚子餓請母親先在裡頭等候，但沒想到買完午餐回來驚見媽媽失蹤，心急之下立刻報案。

謝的女兒也說，媽媽高齡101歲，當時憑空消失令人難以致信；但根據路口監視器，謝婦確實沒有經人攙扶也無使用拐杖，就獨自走出醫院，雙手揹在後緩緩通過斑馬線走過路口。

謝的女兒一度心急如焚，在醫院來回遍尋不著，又往附近路口來回奔波，還好最後接獲警方通知母親平安尋獲才放心。

警方也提醒，家中若有經常走失的長輩，可幫他們戴防走失手環，或於身上物品標示供聯繫資訊，也能向各警察局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利快速確認身分找到人。

警方協助101歲人瑞阿嬤回派出所，再由女兒來接她回家。記者曾健祐／翻攝
警方協助101歲人瑞阿嬤回派出所，再由女兒來接她回家。記者曾健祐／翻攝
警方協助101歲人瑞阿嬤回派出所，再由女兒來接她回家。記者曾健祐／翻攝
警方協助101歲人瑞阿嬤回派出所，再由女兒來接她回家。記者曾健祐／翻攝

阿嬤 人瑞

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