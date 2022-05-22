板橋男疑隨機攻擊女子 警壓制氣憤揍頭 督察組：調查中

有網友今天在臉書爆怨公社貼出兩段影片，標題下「執法過當了吧！」畫面中可見，三名警員將一名男子壓制在地，其中兩名警員徒手攻擊男子頭部各3下，大罵「打警察啊？」接著將對方手腳上銬逮捕。

由於影片有提到江翠派出所，新北市警海山分局證實，此案為4日晚上8點多，江翠所獲報，石雕公園有陌生男子隨機攻擊女子，趕抵詢問該名嫌犯時，他卻出拳襲警，才將他壓制逮捕；至於是否執法過當，警分局督察組表示，已主動調查，後續將依規定處理。

海山警方本月4日晚上8點17分獲報，郭姓女子（44歲）在板橋區石雕公園遭陌生男子徒手攻擊，頭部有明顯挫傷，經調閱監視器畫面，派員至案發地巡察，發現街友身分的王姓男子（48歲）形跡可疑，在公園徘徊。

警方詢問身分時，對方情緒激動、口出穢言揮拳襲警，員警呼叫支援，待支援警力到場，將他壓制並依現行犯逮捕，詢後依傷害、妨害公務等罪嫌送辦。

據了解，王男是當地治安人口，過去就曾在同公園內隨機出拳攻擊民眾；今年3月，因不明原因持石頭在砸毀民宅，造成大樓外牆玻璃及牆面毀損。

有民眾今天將當時錄下的影片Po上網，標題下「執法過當了吧！」意圖吸引討論，5小時內就湧入3000則留言，網友正反意見不一。