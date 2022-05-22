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影／釣客駕車闖南澳小燕鷗繁殖區壓鳥蛋 志工氣炸報警

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國際二級保育鳥類「小燕鷗」去年大量出現在宜蘭南澳鄉南溪出海口，經縣府公告為繁殖區，志工協助守護。今天卻發現有釣客開車闖入繁殖區，輾過正在孵化中的鳥蛋及巢位，志工見狀氣炸，勸告釣客離開不聽，最後出動警方與海巡到場勸離。

宜蘭是小燕鷗候鳥的重要棲地，最近進入繁殖期。今天陸續有7、8名釣客開車經過繁殖區前往出海口，破壞黃色警戒線及鳥巢；台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會2名年輕志工前往勸導，多數釣客聽勸離開，也有釣客不甩堅持不走，垂釣地點就在斗大「小燕鷗繁殖區」告示牌旁，彷彿視若無睹。

志工口頭勸導無效，通報警方及海巡人員到場，同時也告知宜蘭鳥會，小燕鷗繁殖區的鳥蛋被破壞；雙方經過1個多小時溝通勸說，釣客才同意離開，只是來不及出生的小燕鷗寶寶，鳥蛋被車輾破無法孵育。

小燕鷗屬國際保育候鳥，分布中國東北至華南、日本、菲律賓至澳洲等地，每年4月到8月飛來台灣繁殖下一代，去年南溪出海口出現大量小燕鷗，生態保育人士大為驚喜，縣府公告為繁殖區保護。

今年鳥況也很好，台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會出錢出力豎立告示板，更聘請志工每天巡邏守護，縣府根據統計去年在這裡紀錄30幾個巢位，今年數量可能更多，最近已有台大教授派人來做調查。

台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會表示，之前曾有遊客騎乘沙灘車亂闖，或開車到出海口抓魚，多數人都能聽從志工勸導離開；隨著進入繁殖期，最近會有愈來愈多小燕鷗築巢，請大家配合規定，不要破壞得來不易的美好生態環境。

縣府農業處表示，南澳南溪出海口公告為小燕鷗繁殖區，禁止獵捕、宰殺、虐待及騷擾等行為，違反者依野生動物保育法，最高可處5年以下徒刑，得併科100萬元罰金，請不要違反規定挨罰。

釣客擅闖國際保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，繁殖區有人踩過的足跡腳印，鳥巢被破壞。圖／讀者提供
釣客擅闖國際保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，繁殖區有人踩過的足跡腳印，鳥巢被破壞。圖／讀者提供
釣客開車闖入小燕鷗繁殖區，輾過孵化中的鳥蛋，志工氣炸了，最後出動警方與海巡到場勸離釣客。圖／讀者提供
釣客開車闖入小燕鷗繁殖區，輾過孵化中的鳥蛋，志工氣炸了，最後出動警方與海巡到場勸離釣客。圖／讀者提供
釣客開車闖入小燕鷗繁殖區，壓破孵化中的鳥蛋，志工氣炸了，最後出動警方與海巡到場勸離釣客。圖／讀者提供
釣客開車闖入小燕鷗繁殖區，壓破孵化中的鳥蛋，志工氣炸了，最後出動警方與海巡到場勸離釣客。圖／讀者提供
釣客擅闖國際保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，沙灘留下輪胎輾過痕跡，之前志工紀錄中的巢位與鳥蛋都不見了，只剩下幾根稻草。圖／讀者提供
釣客擅闖國際保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，沙灘留下輪胎輾過痕跡，之前志工紀錄中的巢位與鳥蛋都不見了，只剩下幾根稻草。圖／讀者提供
垂釣地點就在斗大的「小燕鷗繁殖區」告示牌旁，釣客彷彿視若無睹。圖／讀者提供
垂釣地點就在斗大的「小燕鷗繁殖區」告示牌旁，釣客彷彿視若無睹。圖／讀者提供
垂釣地點就在斗大「小燕鷗繁殖區」告示牌旁，彷彿視若無睹。圖／讀者提供
垂釣地點就在斗大「小燕鷗繁殖區」告示牌旁，彷彿視若無睹。圖／讀者提供
釣客擅闖國際保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，還壓壞孵化中的巢位及鳥蛋，最後出動警察到場勸離釣客。圖／讀者提供
釣客擅闖國際保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，還壓壞孵化中的巢位及鳥蛋，最後出動警察到場勸離釣客。圖／讀者提供
國際二級保育鳥類「小燕鷗」在宜蘭南澳鄉沿海繁殖，腳下有顆鳥蛋，正在沙灘孵化下一代，請民眾不要破壞。圖／讀者提供
國際二級保育鳥類「小燕鷗」在宜蘭南澳鄉沿海繁殖，腳下有顆鳥蛋，正在沙灘孵化下一代，請民眾不要破壞。圖／讀者提供
小燕鷗繁殖區的守護警戒線被破壞，志工重新拉起來。圖／讀者提供
小燕鷗繁殖區的守護警戒線被破壞，志工重新拉起來。圖／讀者提供

宜蘭 南澳 志工

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