前晚喝酒 台中女酒氣未退開車撞機車酒測超標送辦

台中孟姓女子今天上午開車行經北屯區一處路口，突撞上路旁2部機車，警方到場對她酒測發現超標，她表示，前晚喝酒休息到今天才敢開車卻仍肇事，警方訊後將她依法送辦。

台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，今天上午6時14分獲報，北屯區進化路與天祥街口，有自小客車與機車事故，警方前往處理。

警方初步調查，19歲孟女案發當時沿進化路直行，往北屯路方向行駛，行經路口時因不明原因往路旁偏移，突然撞上路旁2部機車及盆栽後停下，幸無人受傷。

孟女經呼氣酒測後超標，她向警方表示，前一晚到友人住處聚餐飲酒，想說休息到今天上午才敢開車，卻在返家途中因精神恍惚發生事故。警方訊問後將孟女依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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