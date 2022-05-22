台南下營民宅火警冒濃煙 屋主急逃出

台南市下營區一處住家今天下午傳出火警，現場濃煙竄出，屋內堆放大批書籍及瓦斯筒，情勢一度危及，幸消防隊員及時趕至約半小時後將火勢撲滅，慌亂中屋主幸運逃出，餘悸猶存。詳細起火原因仍待深入釐清。

火警發生在下午2點11分，比點在下營區民權一街3樓透天厝，2樓要濃煙竄出，台南市政府消防局獲報緊急調派下營、麻豆、官田、柳營等消防分隊11車21人趕往灌救，屋內堆放大量書籍更助長火勢，屋主在第一時間緊急逃出，消防隊員趕至及時壓制火勢，2點34分控制火勢，2點43分撲滅。 台南下營今天下午傳出民宅火警，一度大量濃煙竄出，幸屋主及時逃出。圖／讀者提供