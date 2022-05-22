越南移工轉當山老鼠 7人判關更挨罰逾3460萬元

越南籍陳、高、阮、吳、楊、陳姓6名移工去年在花蓮新城山區盜採130.61公斤紅檜樹瘤，聯繫同鄉的黃姓逃逸移工將其載下山，途經南投仁愛被警方逮捕，經起訴移審南投地院，陳等6人被判處1年5月，各併科罰金520萬元，黃男則判處1年1月，併科罰金340萬元，7人共挨罰達3460萬餘元。

判決書指出，陳、高、阮、吳、楊、陳姓等6人去年10月被人開車載至花蓮新城山區、花蓮林管處編定管理的立霧溪事業區第67國有林班地，鋸切盜採紅檜樹瘤76塊、總重130.61公斤，估算價值約34萬2851元，同月28日上午通知黃姓越籍逃逸移工載他們下山，同日下午1點多，黃至台8線117.1公里處接應。

陳、黃姓等移工一行7人共乘白牌自小貨車載運盜伐的紅檜樹瘤，自台8線開往台14甲線，再接台14線，未料還沒下山卸貨，就被南投仁愛當地的警方查獲逮捕，移送南投地檢署偵辦並起訴；移審南投地院時，黃嫌辯稱，起初不知道是被叫上山載運盜採來的紅檜，車開到快到霧社聞到木頭味，才知他們有帶木頭上車。

但黃男說法不被法官採信，因黃男告訴警方，阮男叫車時說他們是去山上種菜，但雙方約定地點並非菜園，叫車者也非菜園主人，黃卻未起疑，且沒談妥車資就從開2個小時車上山載人，足見黃、阮2人應有相當情誼；另，130.61公斤紅檜樹瘤放上車，怎可能不知道，且開到霧社才聞到木頭味道，黃男說法顯然辯詞。