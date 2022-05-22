快訊

文字Live／泰國賽決賽 戴資穎次局17:21丟失與陳雨菲各下一局

111會考／圖表題破5成難再「背多分」 社會科完整試題與答案看過來

111會考／數學科完整試題與答案 火災逃生緩降繩入題、非選跨科目考生驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南移工轉當山老鼠 7人判關更挨罰逾3460萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

越南籍陳、高、阮、吳、楊、陳姓6名移工去年在花蓮新城山區盜採130.61公斤紅檜樹瘤，聯繫同鄉的黃姓逃逸移工將其載下山，途經南投仁愛被警方逮捕，經起訴移審南投地院，陳等6人被判處1年5月，各併科罰金520萬元，黃男則判處1年1月，併科罰金340萬元，7人共挨罰達3460萬餘元。

判決書指出，陳、高、阮、吳、楊、陳姓等6人去年10月被人開車載至花蓮新城山區、花蓮林管處編定管理的立霧溪事業區第67國有林班地，鋸切盜採紅檜樹瘤76塊、總重130.61公斤，估算價值約34萬2851元，同月28日上午通知黃姓越籍逃逸移工載他們下山，同日下午1點多，黃至台8線117.1公里處接應。

陳、黃姓等移工一行7人共乘白牌自小貨車載運盜伐的紅檜樹瘤，自台8線開往台14甲線，再接台14線，未料還沒下山卸貨，就被南投仁愛當地的警方查獲逮捕，移送南投地檢署偵辦並起訴；移審南投地院時，黃嫌辯稱，起初不知道是被叫上山載運盜採來的紅檜，車開到快到霧社聞到木頭味，才知他們有帶木頭上車。

但黃男說法不被法官採信，因黃男告訴警方，阮男叫車時說他們是去山上種菜，但雙方約定地點並非菜園，叫車者也非菜園主人，黃卻未起疑，且沒談妥車資就從開2個小時車上山載人，足見黃、阮2人應有相當情誼；另，130.61公斤紅檜樹瘤放上車，怎可能不知道，且開到霧社才聞到木頭味道，黃男說法顯然辯詞。

經南投地院法官審理，判處陳、高、阮、吳、楊、陳姓等6人有期徒刑1年5月，併科罰金以林木價格34萬2851元乘以15倍計算，每人併科520萬元；黃男則判處1年1月，併科罰金乘以10倍計算為340萬元，7人罰金共3460萬餘元，罰金如易服勞役得以罰金總額與1年之日數比例折算，執刑完畢後驅逐出境。

南投仁愛警方去年10月逮獲7名越南籍移工盜採並載運紅檜樹瘤，判決出爐，7人併科罰金高達3460萬餘元。圖／警方提供
南投仁愛警方去年10月逮獲7名越南籍移工盜採並載運紅檜樹瘤，判決出爐，7人併科罰金高達3460萬餘元。圖／警方提供
南投仁愛警方去年10月逮獲7名越南籍移工盜採並載運紅檜樹瘤，判決出爐，7人併科罰金高達3460萬餘元。圖／警方提供
南投仁愛警方去年10月逮獲7名越南籍移工盜採並載運紅檜樹瘤，判決出爐，7人併科罰金高達3460萬餘元。圖／警方提供

延伸閱讀

不滿愛犬被咬死 回擊刺死比特犬被判刑 不服上訴又駁回

6次酒駕被逮檢方求刑8月也無用 他獲判6月得易科罰金

持槍嚇唬竟走火擊穿肚皮 環保業者遭判刑併科罰金

「台灣巴菲特」吸金41億押4年 求具保出關法院不准

相關新聞

女台北國際藝術村看展掌摑工讀女大生 北巿警鎖定對象

台北市一名王姓女大生在台北國際藝術村擔任展場工讀生，王女昨天遭一名年約30歲的女子摑巴掌，她報警當下，對方卻一走了之，讓...

南橫梅蘭明隧道落石多工程卡 山友不配合管制首開罰

南橫公路梅蘭明隧道是易落石路段，本月17日下午滾落一顆比汽車體積更大巨石，幸好當時沒車輛通過，否則後果不堪設想。甲仙工務...

影／北巿少年拍跳舞片 男認有不雅動作爆衝突遭砍2刀送醫

台北市北投區復興公園昨天下午16時許，年約40歲蔡男認為4名跳舞拍影片的少年，有不雅動作，恐影響溜滑梯旁的幼兒，上前勸導...

台南下營民宅火警冒濃煙 屋主急逃出

台南市下營區一處住家今天下午傳出火警，現場濃煙竄出，屋內堆放大批書籍及瓦斯筒，情勢一度危及，幸消防隊員及時趕至約半小時後...

越南移工轉當山老鼠 7人判關更挨罰逾3460萬元

越南籍陳、高、阮、吳、楊、陳姓6名移工去年在花蓮新城山區盜採130.61公斤紅檜樹瘤，聯繫同鄉的黃姓逃逸移工將其載下山，...

高雄砂石車違規遭開單 副駕嗆警畜生遭噴辣椒水制伏

高雄市新興警分局員警今天上午近9時許，見一輛砂石車違規行駛前金區管制路段，趨前攔查，坐在副駕駛座的蔡姓男子見警方開單，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。