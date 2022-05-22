聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南移工轉當山老鼠 7人判關更挨罰逾3460萬元
越南籍陳、高、阮、吳、楊、陳姓6名移工去年在花蓮新城山區盜採130.61公斤紅檜樹瘤，聯繫同鄉的黃姓逃逸移工將其載下山，途經南投仁愛被警方逮捕，經起訴移審南投地院，陳等6人被判處1年5月，各併科罰金520萬元，黃男則判處1年1月，併科罰金340萬元，7人共挨罰達3460萬餘元。
判決書指出，陳、高、阮、吳、楊、陳姓等6人去年10月被人開車載至花蓮新城山區、花蓮林管處編定管理的立霧溪事業區第67國有林班地，鋸切盜採紅檜樹瘤76塊、總重130.61公斤，估算價值約34萬2851元，同月28日上午通知黃姓越籍逃逸移工載他們下山，同日下午1點多，黃至台8線117.1公里處接應。
陳、黃姓等移工一行7人共乘白牌自小貨車載運盜伐的紅檜樹瘤，自台8線開往台14甲線，再接台14線，未料還沒下山卸貨，就被南投仁愛當地的警方查獲逮捕，移送南投地檢署偵辦並起訴；移審南投地院時，黃嫌辯稱，起初不知道是被叫上山載運盜採來的紅檜，車開到快到霧社聞到木頭味，才知他們有帶木頭上車。
但黃男說法不被法官採信，因黃男告訴警方，阮男叫車時說他們是去山上種菜，但雙方約定地點並非菜園，叫車者也非菜園主人，黃卻未起疑，且沒談妥車資就從開2個小時車上山載人，足見黃、阮2人應有相當情誼；另，130.61公斤紅檜樹瘤放上車，怎可能不知道，且開到霧社才聞到木頭味道，黃男說法顯然辯詞。
經南投地院法官審理，判處陳、高、阮、吳、楊、陳姓等6人有期徒刑1年5月，併科罰金以林木價格34萬2851元乘以15倍計算，每人併科520萬元；黃男則判處1年1月，併科罰金乘以10倍計算為340萬元，7人罰金共3460萬餘元，罰金如易服勞役得以罰金總額與1年之日數比例折算，執刑完畢後驅逐出境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言