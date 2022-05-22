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高雄砂石車違規遭開單 副駕嗆警畜生遭噴辣椒水制伏
高雄市新興警分局員警今天上午近9時許，見一輛砂石車違規行駛前金區管制路段，趨前攔查，坐在副駕駛座的蔡姓男子見警方開單，一下車就嗆罵三字經，員警勸阻，竟惱羞成怒罵警「畜生」還出拳毆警，警方朝他噴辣椒水，趁機將他壓制在地，依妨害公務罪現行犯送辦。
警方指出，柯姓男子（52歲）今天上午8時55分許，駕駛砂石車行經前金區中華三路和七賢二路口，由於該路段為管制路段，新興警分局警備隊員警巡邏經過，將柯男砂石車攔下盤查。
當時坐在副駕駛座的蔡姓男子（58歲）見警方拿出紅單準備開單，隨即下車，先對著警方辱罵「XX娘」三字經，警方勸阻，告知管制時間砂石車就是不能開進來，蔡男忍不住又罵三字經，警方告知他講話客氣一點，侮辱的話不要再出現，再罵就逮捕。
蔡男轉頭離去前，又朝警方罵「畜生」，警方趨前逮捕，蔡男還出拳攻擊員警，導致員警右臉、右胸受傷，員警隨即使用辣椒水反制，並呼叫支援，蔡男因雙眼被辣椒水辣到睜不開眼，被警方趁機壓制在地逮捕。
警方表示，蔡男行為觸犯妨害公務罪嫌，依現行犯逮捕送辦，另砂石車柯姓司機違規行駛管制道路部分，則依道路交通管制條例第60條規定，開出可罰900至1800元罰單。
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