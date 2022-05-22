女台北國際藝術村看展掌摑工讀女大生 北巿警鎖定對象

台北市一名王姓女大生在台北國際藝術村擔任展場工讀生，王女昨天遭一名年約30歲的女子摑巴掌，她報警當下，對方卻一走了之，讓她氣憤Po網；轄區警方中正一分局今上午9點多接獲報案，表示已鎖定對象，將依傷害罪嫌偵辦。

王女在網路社群Dcard貼文，指在台北國際藝術村當工讀生，昨天卻有一名女子因王在幫忙戴VR眼鏡時，覺得王是在「打」她，導致該名女子對王女摑巴掌，之後還不斷咆哮咒罵、言語威脅。

王女說，之後對方走人，她還不斷說著「請妳留下」，但未獲得回應，讓她氣得要提出傷害、公然侮辱告訴。