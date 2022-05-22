影／北巿男騎機車載女疑闖紅燈遭客運車撞飛 釀1死1傷

台北市中正區今天發生一起死亡車禍。一名楊姓男子騎機車載著翁姓女子，疑似闖紅燈，被客運上攔腰撞上，楊男、翁女被彈飛，撞上停放在路邊的2輛轎車；楊男送醫前已無呼吸心跳，不治身亡，翁女則緊急送馬偕醫院急救中。

警方調查，楊男（34歲）今天上午10點多左右，騎機車載著翁女（29歲）從天津街南往北行駛，到北平東路口時，疑似闖紅燈，當時一輛西向東行的客運車正好駛來，見狀已不及煞車，機車遭攔腰撞上，楊翁兩人當場噴飛，再次撞擊到一輛違停在紅線及另一輛停在停車格內的轎車。

楊男緊急送到台大醫院急救，到院前已無呼吸心跳，因無法實施酒測，抽血檢驗中，在近中午時，院方宣告不治身亡，另外翁女右腳骨折、全身多處擦挫傷、意識清楚，緊急送到馬偕醫院，還在救治中。

警方初步判斷楊男疑似闖紅燈，另外客運行經路口未減速慢行，肇事責任還有待釐清中。 楊男騎機車載翁女與客運發生車禍。記者邱奕能／翻攝