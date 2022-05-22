快訊

直播／確診連日破8萬…疫情高峰到了？ 指揮中心下午2時記者會

111會考／國文科完整試題與答案看這！卡繆《鼠疫》、廣告傳單活入題

劉德華代言汽車廣告爆抄襲「一字不漏」 奧迪官方發聲明致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北巿男騎機車載女疑闖紅燈遭客運車撞飛 釀1死1傷

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市中正區今天發生一起死亡車禍。一名楊姓男子騎機車載著翁姓女子，疑似闖紅燈，被客運上攔腰撞上，楊男、翁女被彈飛，撞上停放在路邊的2輛轎車；楊男送醫前已無呼吸心跳，不治身亡，翁女則緊急送馬偕醫院急救中。

警方調查，楊男（34歲）今天上午10點多左右，騎機車載著翁女（29歲）從天津街南往北行駛，到北平東路口時，疑似闖紅燈，當時一輛西向東行的客運車正好駛來，見狀已不及煞車，機車遭攔腰撞上，楊翁兩人當場噴飛，再次撞擊到一輛違停在紅線及另一輛停在停車格內的轎車。

楊男緊急送到台大醫院急救，到院前已無呼吸心跳，因無法實施酒測，抽血檢驗中，在近中午時，院方宣告不治身亡，另外翁女右腳骨折、全身多處擦挫傷、意識清楚，緊急送到馬偕醫院，還在救治中。

警方初步判斷楊男疑似闖紅燈，另外客運行經路口未減速慢行，肇事責任還有待釐清中。

楊男騎機車載翁女與客運發生車禍。記者邱奕能／翻攝
楊男騎機車載翁女與客運發生車禍。記者邱奕能／翻攝

楊男載著翁女疑闖紅燈遭撞，釀1死1傷。記者邱奕能翻攝
楊男載著翁女疑闖紅燈遭撞，釀1死1傷。記者邱奕能翻攝
楊男載著翁女疑闖紅燈遭撞，釀1死1傷。記者邱奕能翻攝
楊男載著翁女疑闖紅燈遭撞，釀1死1傷。記者邱奕能翻攝

延伸閱讀

影／花蓮聯結車清晨逆向闖紅燈　小客車被猛烈撞擊變形釀1死1傷

影／驚悚！女騎士撞飛捲進車底 命大輕傷

通緝犯拒檢高速闖紅燈、逆向 狼狽落網罪加一等

影／國小前貨車未減速 松年班老翁遭撞飛亡

相關新聞

女台北國際藝術村看展掌摑工讀女大生 北巿警鎖定對象

台北市一名王姓女大生在台北國際藝術村擔任展場工讀生，王女昨天遭一名年約30歲的女子摑巴掌，她報警當下，對方卻一走了之，讓...

南橫梅蘭明隧道落石多工程卡 山友不配合管制首開罰

南橫公路梅蘭明隧道是易落石路段，本月17日下午滾落一顆比汽車體積更大巨石，幸好當時沒車輛通過，否則後果不堪設想。甲仙工務...

影／帆船疑遭撞暗夜屏東外海漂 3童飽受驚嚇海巡馳援

台灣籍帆船「貝貝號」昨天下午在屏東縣恆春外海航行時，疑因碰撞漂流物船體破損於海上漂流，當時船上7人中有3名幼童，年紀最小...

北巿男子網路兜售快篩試劑160 網友報警逮捕

台北市一名盧姓男子在臉書社團「我是萬華人」中貼文，以每小盒160元價格，販賣新冠肺炎快篩試劑；有網友看不下，約盧男面交，...

影／北巿男騎機車載女疑闖紅燈遭客運車撞飛 釀1死1傷

台北市中正區今天發生一起死亡車禍。一名楊姓男子騎機車載著翁姓女子，疑似闖紅燈，被客運上攔腰撞上，楊男、翁女被彈飛，撞上停...

男當街持刀奔襲他人 警左手扯背心右手噴辣椒水制伏

新北市平溪區兩方人馬有糾紛，雙方申請調解未能達成和解，在場外發生衝突。警方獲報到場，鄭姓男子疑不滿對方態度，當著王姓警員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。