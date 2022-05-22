南橫梅蘭明隧道落石多工程卡 山友不配合管制首開罰
南橫公路梅蘭明隧道是易落石路段，本月17日下午滾落一顆比汽車體積更大巨石，幸好當時沒車輛通過，否則後果不堪設想。甲仙工務段計畫啟動梅蘭明隧道延長工程，從目前90公尺，再延長135公尺，工程經費約1億，但山區缺工缺料，已流標3次，讓工程人員相當著急。
近日山區午後多雨，17日下午2點3分，台20線南橫公路梅蘭明隧道旁突落掉一顆巨大石頭，衝擊力道猛，連落石棚也攔截不住。相隔5分鐘後，甲仙工務段長陳正偉搭的車輛途經落石路段，趕緊停車處理，第一時間啟動雙向管制，工程機具、人員趕緊投入，將落石移置到路旁，約1個半小時後，重新恢復通行。
陳正偉說，他當天是要前往埡口查看路況，途中發現落石，這是近期梅蘭明隧道落石體積最大一次，破碎前，比一輛車體積還大，萬一砸到人車，後果難料。
陳正偉表示，梅蘭明隧道落石不斷，是南橫公路梅山口到向陽管制路段間相當棘手的一段，第一代梅蘭明隧道在70、80年代施作，
工程單位近年投入不少心力在防落石棚、隧道東端刷坡工程等，東端已趨穩定，近期觀察落石範圍擴大，有必要將明隧道延長，但工程從去年招標迄今，過程不順利，因物價波動大，加上山區缺工缺料，廠商興趣缺缺，將調高工程價格，希望能早日發包，工程期間，也將拉出一條溪底便道當替代道路。
近期山區多雨，易有落石風險，陳正偉提醒民眾，雨天或雨後非必要不要入山，以免發生意外。
南橫公路高雄梅山口至台東向陽管制路段，每天下午2點後禁止進入，下午5點前要淨空，5月1日開放以來，警方多以勸導優先，但近期發現不少民眾下山延遲情況變嚴重，昨天有2輛車到晚間6點仍停在登山口，晚間6點30分左右才要通過梅山口管制站，六龜警分局依違反道路交通管理處罰條例，對山友舉發開罰，一張罰單900元，這也是南橫公路全線復通以來，高雄警方首次對不遵守公告者開罰。
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