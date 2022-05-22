男當街持刀奔襲他人 警左手扯背心右手噴辣椒水制伏

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聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市平溪區兩方人馬有糾紛，雙方申請調解未能達成和解，在場外發生衝突。警方獲報到場，鄭姓男子疑不滿對方態度，當著王姓警員的面，拿著菜刀衝向對方。王自後方急追，左手抓住鄭男背心，右手朝他噴辣椒水制伏，帶回偵詢後，依殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，平溪區兩戶人家先前發生傷害案，雙方20日下午相約調解，不料因賠償金額談不攏，調解失敗。

年近40歲鄭男到場為友人助陣，他認為對方蔡姓男子態度不佳，賠償金額反覆不定，才會無法談成，回家拿菜刀後折返欲洩憤。王伯晉發現鄭男持刀奔向蔡男，高喊好了啦、別這樣，見鄭未停止腳步，從後方追上後，以辣椒水將鄭制伏。

瑞芳警分局長謝龍富肯定王員當機立斷，即時化解可能發生的流血衝突，並呼籲民眾遇到糾紛，應理性處理，無法立即化解可請警方到場協助處理，避免事態擴大，衍生其他問題並法律責任。

鄭姓男子持菜刀追砍蔡姓男子，被依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子持菜刀追砍蔡姓男子，被依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子持菜刀追砍蔡姓男子，被依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子持菜刀追砍蔡姓男子，被依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子持菜刀追砍蔡姓男子，警員朝他臉部噴辣椒水制伏，偵詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子持菜刀追砍蔡姓男子，警員朝他臉部噴辣椒水制伏，偵詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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