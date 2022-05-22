網友求幫買彩券衝業績？ 高雄警一查警示帳戶

高雄市林園區一名陳姓婦人在網上認識一名男子，兩人當網友聊了近一個月後，對方表示在彩券行打工，希望陳婦幫忙買彩券做業績，請陳婦到銀行匯款4萬元，銀行行員察覺不對報警，員警耐心詢問下向陳婦表明她是遇到詐騙集團，查對方提供的銀行帳戶也確認為警示帳戶，成功阻詐。

據了解，陳姓婦人本月在通訊軟體認識一名男網友，兩人聊了近一個月都沒有見過面，但是近期該名男網友以自己在彩券行工作，希望陳婦幫忙做業績為由，請陳婦到銀行匯款4萬元，陳婦信以為真，本月19日上午到一間銀行匯款，並按照男網友指示，向銀行行員說明匯款用途是買健康食品，但因陳婦在行員詢問過程中一直看手機、眼神閃爍，行員察覺有異立即報警。

林園警分局員警到場，一開始陳婦疑似擔心認識網友並匯款這件事情被家人知道，戒心很重、不願正面回答，在員警一步步詢問下才表示要匯款給網上認識的朋友，雙方現實生活中沒有見過面，員警一聽就知道對方是詐騙集團，請行員協助查詢這名男網友提供的銀行帳戶，果然是警示帳戶。

員警向陳婦說明詐騙集團慣用手法，並提供該帳戶是警示帳戶的證明，陳婦才願意相信自己是遇到詐騙，幸好員警跟銀行行員機警，保下她的血汗錢。