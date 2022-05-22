北巿男子網路兜售快篩試劑160 網友報警逮捕

台北市一名盧姓男子在臉書社團「我是萬華人」中貼文，以每小盒160元價格，販賣新冠肺炎快篩試劑；有網友看不下，約盧男面交，並通知萬華警方將他逮捕，警詢後依醫療器材管理法偵辦。

警方調查，29歲的盧男在臉書社團「我是萬華人」上張貼販售資訊，有網友見狀，一邊聯繫上盧男假意要購買，一邊向警方報案。

萬華警分局龍山派出所昨天下午2點半獲報，在半小時後前往盧男與該網友相約的廣州街上面交地點，當場查獲盧男攜帶一盒新冠肺炎快篩試劑，盧被逮後坦承不諱，全案依句醫療器材管理法偵辦，並函請權責機關依法裁處。