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北巿男子網路兜售快篩試劑160 網友報警逮捕

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名盧姓男子在臉書社團「我是萬華人」中貼文，以每小盒160元價格，販賣新冠肺炎快篩試劑；有網友看不下，約盧男面交，並通知萬華警方將他逮捕，警詢後依醫療器材管理法偵辦。

警方調查，29歲的盧男在臉書社團「我是萬華人」上張貼販售資訊，有網友見狀，一邊聯繫上盧男假意要購買，一邊向警方報案。

萬華警分局龍山派出所昨天下午2點半獲報，在半小時後前往盧男與該網友相約的廣州街上面交地點，當場查獲盧男攜帶一盒新冠肺炎快篩試劑，盧被逮後坦承不諱，全案依句醫療器材管理法偵辦，並函請權責機關依法裁處。

萬華分局呼籲，新冠肺炎病毒檢驗試劑係第三級醫療器材，非醫療器材商或藥局，不得販售，也無開放使用通訊方式販售，請民眾勿以身試法。

盧姓男子公然在網路上兜售快篩試劑。記者邱奕能／翻攝
盧姓男子公然在網路上兜售快篩試劑。記者邱奕能／翻攝

新冠肺炎 快篩試劑

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