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女大生車熄火停路中央 高雄男警使出吃奶力「趕鴨」
高雄市一名劉姓女大生日前駕駛白色Yaris小客車行經左營區一處路口時，車子突然熄火，由於正值晚間6點，下班尖峰時間，劉女不知所措，報警求助，轄區男女警網獲報到場，惟恐影響交通，男警使出吃奶力氣推著「小鴨」到路邊，發現原來劉女的車子油表已見底，車子開到沒油才故障。
高雄市20歲的劉姓女大生20日晚上6點下班後，駕駛白色Yaris車準備返回楠梓區住處，行經左營區裕誠路和自由二路口路口時，車子突然熄火發不動，由於正值下班交通尖峰時間，來往車輛多，天色又逐漸昏暗，劉女車子停在路中央，不知所措，只好報警。
左營警分局新莊派出所警員謝易霖與李沛蓁趕抵，因見路口車流量大，惟恐影響交通，謝警使出吃奶力氣徒手協助劉女將車子推到路邊停車格後，檢查劉女車子，發現油表針已掉到紅線警示處，顯示油已見底，推測車子開到沒油才故障。
警方好意先用寶特瓶去加油站買油，協助幫劉女車子加油，但車子依然發動不了，警方建議劉女先請家人載她回去，再連絡汽車保養廠協助移置修理，讓劉女感動得頻向警方致謝。
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