綠島9旬嬤病重轉診 黑鷹直升機後送台東就醫
綠島昨天晚間1名9旬嬤疑因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及疑出現敗血症症狀，經衛生所診斷評估後申請空勤協助，由黑鷹直升機後送台東豐年機場轉送就醫。
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊昨天晚間接獲總隊勤務指揮中心電話通知，指稱90歲陳蘇阿嬤因病毒傳染性疾病接觸及疑似敗血症，經綠島衛生所診斷評估後申請空勤後送。
空勤第三隊隨即派遣黑鷹直升機，飛向綠島搭載病患返回台東豐年機場，交由救護人員轉送醫院治療。
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