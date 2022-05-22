預拌車壽山彎道漏油 10公尺油漬害慘機車騎士

高雄李姓騎士日前在壽山往動物園方向摔車，警方到場後發現長10公尺油漬，懷疑是車輛漏油導致李男摔車，在場測繪後調閱監視器畫面，發現漏油元凶是一輛水泥預拌車，騎士輪胎輾過油漬才打滑摔倒，通知駕駛到案後，今依道路交通管理處罰條例開罰，最重面臨1萬8000元罰鍰。

李姓男子日前和好友騎車到壽山出遊，行經元亨寺旁時突然自摔，幸好只有輕微擦傷，李男忍痛起身後，發現路面有長長油漬，懷疑是有車輛漏油，害他輾過去後滑倒。

警方表示，鼓山分局鼓山派出所獲報後，所長高軒稑、警員劉奕辰到場，李男氣憤向兩人舉報有車輛漏油，「都是地面油漬惹的禍，過彎時沒注意，一不小心就打滑摔車。」

為避免現場油漬造成其他意外，高軒稑等人通知清潔隊到場清理，並請派出所其他員警協助調閱監視器，掌握漏油元凶是一輛水泥預拌車，隨即通知余姓駕駛到案。