影／帆船疑遭撞暗夜屏東外海漂 3童飽受驚嚇海巡馳援

台灣籍帆船「貝貝號」昨天下午在屏東縣恆春外海航行時，疑因碰撞漂流物船體破損於海上漂流，當時船上7人中有3名幼童，年紀最小僅5歲。岸巡人員巡邏時發現回報救援，恆春海巡隊急派PP-3535巡防艇馳援，接駁乘員返港，並將受損帆船拖帶回後壁湖港，解除一場危機。

據了解，「貝貝號」是於21日下午自後壁湖出港，船上共有2男5女共7名乘員，其中3名女童分為9歲、7歲及5歲。海巡署第八巡防區指揮部表示，岸巡人員晚上6點48分巡邏時，發現「貝貝號」疑失去動力在核三廠外1.2浬處海域漂流，緊急回報救援。

恆春海巡隊急派PP-3535巡防艇馳援，約10分鐘即趕抵現場。船長表示航行時疑撞上漂流物，船體可能有破損且有沈船之虞。巡防艇長研判現場海象不佳，平均風力約5至6級，最大陣風達8級，立即展開接駁，將船上6名乘員接上巡防艇，再留船長1人駕船，並由其他船隻協助拖帶至後壁湖港，化解暗夜海上漂流危機。