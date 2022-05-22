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擦撞車禍卻謊稱香港人、警查出貓膩 她哭倒男友懷中
高雄市一名林姓女子日前駕車精神恍惚，在三民區和他車發生擦撞車禍，警方獲報處理，林女卻謊稱是香港人未帶證件並謊報他人姓名。警方見她皮夾有駕照，結果一查竟是毒品通緝犯；林女見男友聞訊趕至，被警方上銬時，還一度哭倒男友懷中，最後仍被警方帶上車解送歸案。
三民一警分局三民派出所員警19日傍晚，獲報前往中庸街處理一起交通事故，見肇事的林姓女子（27歲）躲在騎樓下，趨前要求林女「證件先借我」，林女回「我沒帶耶」，警方問「你的出生年月日？」林女報出資料後，警方告知查不出資料，林女卻回「我香港來的」。
警方見林女不斷閃躲盤查身分，懷疑事有蹊蹺，於是指著林女的皮夾，要求她將身分證件拿出來，林女卻說「皮夾新買的，裡面只放錢而已」，結果被眼尖警方看見皮夾裡有證件，林女仍否認證件是她的，聲稱是通緝犯朋友要進去關之前交給她保管，結果警方一查，是林女本人，且4月因毒品案未出庭，被高雄地檢署發布通緝。
林女見自己通緝身分被拆穿，淚眼汪汪地開始向警方求饒，警方要將她上銬時，一度哭倒在聞訊趕抵現場的男友懷中，警方安撫情緒後，林女和男友道別後，被上銬逮捕解送歸案。
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