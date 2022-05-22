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南市在地企業捐贈打火兄弟快篩試劑 是第一線的及時雨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市在地企業台瀛造漆工業公司、五施慈善會暨惠騰家電、正旭塑膠廠、鴻興紙器廠關心消防局第七大隊消防同仁，共同捐贈南市消防之友會第七辦事處購置575劑新冠肺炎快篩試劑，昨到貨後轉發給分隊同仁，保障消防出勤同仁的安全防護。

第七大隊長黃輝林表示，第七大隊轄區為南市東區、南區及中西區，計有南門分隊、中正分隊、德興分隊、灣裡分隊、東門分隊、後甲分隊及崇善分隊7個分隊，其中還有南門及東門高級救護隊，疫情期間另成立「東門專載隊」擔服高風險病患載運工作，近來本土確診案例居高不下，多是家戶傳染造成染疫，無症狀及輕症者占多數，出勤同仁接觸機會多相對風險也高，感謝在地企業捐贈快篩試劑，對第一線消防人員是及時雨。

他表示，消防局在局長李明峯的努力和市長黃偉哲的支持下，未來將陸續增購數千劑快篩試劑，第七大隊獲在地企業善心捐贈，更可完善並提升消防同仁的防疫能量和執勤安全，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防同仁的防疫安全。

第七大隊也呼籲民眾珍惜救護資源，在目前疫情高漲的期間，救護案件也高居不下同時也加大消防救護同仁的壓力，如果輕症或非危急狀況請自行就醫，把救護資源留給真正需要的人，也歡迎熱血市民加入義勇消防人員行列，打造更安全的生活環境。

台南市在地企業捐贈快篩試劑給消防局第七大隊消防人員。記者鄭惠仁／攝影
台南市在地企業捐贈快篩試劑給消防局第七大隊消防人員。記者鄭惠仁／攝影

快篩試劑

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