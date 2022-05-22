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飛來艷福不是福 大叔的9千元差點飛了
台南一名翁姓男子在網路上認識妙齡伴遊女子，以LINE互加好友，他以為飛來艷福，約好見面未果，對方騙他購買9000元點數才可見面，超商店員察覺異狀，報警處理，警方及時制止，成功攔阻網路詐騙。
52歲翁姓男子昨天下午在網路上認識一名女子，對方要求加入LINE好友，由於翁男正好想上網找伴遊排遣時間，雙方一拍即合，線上聊天相談甚歡。女方告稱從事伴遊工作，詢問翁男意願，希望他幫忙衝業績，並藉機索取電話號碼。
單身的翁男隨即聽對方的指示到約定地點等候，但女方唯恐是警察釣魚等理由，要求翁須先到超商購買遊戲點數，翁不疑有他，到超商以現金買了9000元的點數，再把點數的密碼及序號拍起來要傳給對方。超商店員覺得有異並報案，台南市警二分局海安派出所警員王育彬、吳憲諭獲報後趕赴現場，向翁解說此為常見假交友詐騙手法，翁才恍然大悟而取消該筆遭詐騙交易點數，並向警方致謝。
南市警二分局表示，網路詐騙案件大多透過手機交友軟體，假借交友名義要求被害人買點數，聲稱事後會將買點數的錢退還，藉此降低被害人戒心遂行詐騙。警方呼籲民眾遇網友要求匯款或購買點數，應多方求證以免受騙，如遇到可疑狀況可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。
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