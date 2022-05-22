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不滿警執行掃墓交管勤務怒嗆三字經 一個字要罰1000元
清明節時期新竹市大坪頂湧入上萬人祭祀，一名吳姓男子因不滿警方執行該處掃墓交通管制勤務，今年3月6日在香山區香村路與三姓橋路口處對著三分局中華派出所王姓所長大罵「三字經」，遭王以現行犯逮捕；新竹地院審理終結，吳被依侮辱公務員罪判罰3000元，換言之，對警方罵三字經一個字要罰1000元。
法官認為，吳男明知公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，應予尊重，竟當場以言詞侮辱依法執行勤務員警，漠視公權力行使及蔑視員警的執法尊嚴，影響社會秩序維護及公權力執行，審酌依侮辱公務員罪判罰3000元。
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