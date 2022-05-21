女童深夜超商徘徊功課沒做被母念 警發現暖勸回母女擁

基隆市一名女童因為功課沒有做完被母念幾句，深夜跑出家門，員警剛好巡簽某超商時，店員向警方通報她在店內徘徊疑似需人協助。兩名員警暖語勸導，陪她返家，母女才相擁一起，媽媽向員警致謝。

基隆市警察局第二分局東光派出所員警，昨晚巡簽某超商時，店員向警方告知，有一小女孩在內徘徊，疑似需人協助，員警李昱緯、王森遂上前關心。2員發現女童後，不斷暖語勸導，並陪同其返家，詢問媽媽得知是因其功課沒有做好而念幾句，負氣走出來。

員警問小女孩怎麼這麼晚在外面，「爸爸媽媽在哪裡，怎麼了嗎，怎麼這麼晚還出來？」，小女孩回答「剛剛才出門」。員警勸說「媽媽很關心你，因為功課的問題，媽媽是為了你好才管你，回去休息了，不要再往外面跑」。