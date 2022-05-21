影／抖音散布打新冠疫苗會死人 新莊男遭函送法辦

新北市新莊區張姓男子，疑似在抖音平台散布打冠狀疫苗，會導致人類生病、死亡等不實言論，遭網友向桃園警方通報。案經桃園警方查辦，發現是新莊張男所為，單一窗口轉至新莊分局偵辦。張男到案否認犯行，辯稱他沒有抖音帳號，警詢後仍依違反嚴重特殊感染性肺炎防治及振興特別條例函送法辦。

據了解，上個月27日下午，桃園市一名黃姓女子，在抖音看到認識網友上傳一段標題為「新冠疫苗……就是偽政權謀財害命」的影片，內容是拍攝者以第一人稱，向6神佛擲筊「證明確定」，新型冠狀病毒COVID-19疫苗，是沒有效果、沒有功效、沒有意義。不管是任何一家廠牌，輝瑞、默德納、AZ，這些疫苗都會造成人類的副作用，會害人類生病、死亡

影片內容還說，強迫、強制、威逼、利誘、引誘人民去打新型冠狀病毒COVID-19疫苗的政客、專家、學者，這些人都會在3年內，會有現世報、會下地獄，永世不得超生、倒楣三代、衰運連連等對民眾散布不實言論。