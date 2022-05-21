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上月才動工…台中肉品市場工人遭高壓電昏 勞檢要查

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導

台中北區肉品市場老舊，經市府轉型闢建「豬事圓滿文化園區」4月22日動土，未料今上午鞏姓工人埋設管線遭220伏特高壓電擊，瞬間昏迷意識不清，緊急送醫仍插管搶救中；台中市勞工局表示，已派員檢查，若違反職業安全衛生法可處30萬元以下罰鍰並停工。

台中消防今上午9點多獲報，鞏男於北區東光肉品市場施工遭電擊，轄區分隊到場時發現他意識不清，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急診室急救；院方指出，患者右腳底有觸電傷口，現插管搶救治療。

勞工局表示，現場是北區公115公園新闢工程第一期（豬事圓滿文化園區工程），由麗耀營造公司施作，今上午9點多，鞏男在埋設管線挖到水電管，接管時遭受220伏特電壓感電意外，造成意識不清，屬於職業災害。

勞工局說，今已派員到場檢查，若查有違反職業安全衛生法，將處新3萬元以上30萬元以下罰鍰並予以停工，及視違法情節移送偵辦。

台中肉品市場轉型「豬事圓滿文化園區」4月22日才動土，今就傳工人遭電昏工安意外。圖／報系資料照
台中肉品市場轉型「豬事圓滿文化園區」4月22日才動土，今就傳工人遭電昏工安意外。圖／報系資料照

勞工局

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