騎車口罩拉到下巴被盤查 警用小電腦跳出他是通緝犯

高雄市一名謝姓男子日前騎車載著資源回收物，因口罩拉至下巴處，巡邏警網撞見，趨前勸阻盤查，警方以警用小電腦查詢資料，結果螢幕跳出謝男是侵占案通緝犯，謝男被警方告知有通緝身分，還一頭霧水，後來才恍然大悟，因日前在超商拿人皮夾才被通緝。

左營警分局新莊派出所巡佐歐陽政及警員徐嘉元19日上午8時許擔服巡邏勤務，在轄區新下街發現從事資源回收的謝姓男子騎車經過，警方見謝男口罩拉至下巴未戴好，趨前勸誡，並盤查身分。