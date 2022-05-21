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騎車口罩拉到下巴被盤查 警用小電腦跳出他是通緝犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名謝姓男子日前騎車載著資源回收物，因口罩拉至下巴處，巡邏警網撞見，趨前勸阻盤查，警方以警用小電腦查詢資料，結果螢幕跳出謝男是侵占通緝犯，謝男被警方告知有通緝身分，還一頭霧水，後來才恍然大悟，因日前在超商拿人皮夾才被通緝。

左營警分局新莊派出所巡佐歐陽政及警員徐嘉元19日上午8時許擔服巡邏勤務，在轄區新下街發現從事資源回收的謝姓男子騎車經過，警方見謝男口罩拉至下巴未戴好，趨前勸誡，並盤查身分。

當時謝男乖乖配合，警方以警用小電腦查詢，結果跳出謝男是侵占案通緝犯，警方問謝男「你被通緝，知道嗎？」謝男一頭霧水回「侵占？有嗎？」警方告知謝男因在超商侵占他人未拿走的皮夾，涉及侵占案未出庭，3月16日被橋頭地檢署發布通緝，謝男才恍然大悟，乖乖被警方上銬逮捕，警詢後被解送歸案。

高雄市謝姓男子從事資源回收，因口罩拉至下巴處，巡邏警網撞見，趨前勸阻盤查，查出他具有通緝身分。記者石秀華／翻攝
高雄市謝姓男子從事資源回收，因口罩拉至下巴處，巡邏警網撞見，趨前勸阻盤查，查出他具有通緝身分。記者石秀華／翻攝

通緝 侵占 口罩

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