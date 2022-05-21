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陳時中稱疫情沒暴衝代表「控制得宜」但單日增8萬例「會拖較長」

影／家屬控媽媽清醒送醫「缺氧臉發黑」 消防局回應

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區成功里陳姓婦人氣喘送醫，昨天不治，家屬質疑119救護車上「甦醒球無法充氣」、送醫途中未能供應氧氣，「媽媽到院時缺氧臉部發黑」，提告「過失致死」。台南市消防局表示，尊重家屬的權力、靜待司法調查。因救護技術遭質疑，將「啟動醫療指導小組」協助調查。

台南市消防局表示，接獲仁德區的救護案件，派遣崇善分隊崇善91救護車前往，7分鐘內即趕抵現場，載送氣切患者，主訴呼吸喘，家屬並已安裝自購呼吸器協助病患呼吸。

消防局表示，送醫過程造成家屬疑慮，將請醫學中心相關專家成立醫療指導小組協助調查，並成立專案小組於一星期內調查出結果；另家屬已尋司法途進提出告訴，攸關民眾權利消防局尊重，靜待司法調查。

消防局緊急救護科指出，有關家屬質疑救護車上「甦醒球未充氣」一事，待醫療指導小組調查後，針對甦醒球給氧建議，列入檢討改進，保障民生生命安全， 確保到院前緊急送醫之救護品質。

家屬質疑119救護車上「甦醒球無法充氣」。記者周宗禎／攝影
家屬質疑119救護車上「甦醒球無法充氣」。記者周宗禎／攝影

台南 救護車 司法

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