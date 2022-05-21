影／破壞鑰匙孔把車偷走 2天後車找到已不是原貌

新北市新莊區梁姓男子，周二下午把機車停放在幸福路，翌日下午卻發現車子不見報警處理。警方調閱監視器畫面，發現是被賊所偷。昨天（20日）下午循線於泰山區一間棄廠房內尋獲失車，但已不是原來車身顏色，連車牌也懸掛他車車牌。目前警方已鎖定竊賊身分，正積極追緝中。

據了解，梁姓失竊車主，周二（17日）下午4時許，把機車停放在新莊區幸福路753巷1號對面。翌日（18日）深夜他返回牽車，卻發現車已不見了。梁男急忙向轄區派出所報案。經警方受理陪同梁男調閱社區外監視器畫面，赫見梁男機車是被陌生男子偷走。