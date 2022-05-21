台中「豬事大吉」公園工安意外 工人遭高壓電昏搶救中

台中肉品市場今上午傳出工安意外，40多歲男性工人改建「豬事大吉公園」工程遭高壓電擊，消防獲報到場時意識不清，緊急送醫插管治療中；台中市勞工局表示，已經派員到場了解，同時協助勞工家屬處理就醫事宜。

台中消防局今上午9點多獲報，位於北區興進路的台中肉品市場有工人遭電擊，轄區大誠分隊到場時見男子意識不清，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，警方則未接獲報案。

中國醫藥大學附設醫院指出，患者右腳底有觸電的傷口，目前意識不清，插管搶救治療。