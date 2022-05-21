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台中「豬事大吉」公園工安意外 工人遭高壓電昏搶救中

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導

台中肉品市場今上午傳出工安意外，40多歲男性工人改建「豬事大吉公園」工程遭高壓電擊，消防獲報到場時意識不清，緊急送醫插管治療中；台中市勞工局表示，已經派員到場了解，同時協助勞工家屬處理就醫事宜。

台中消防局今上午9點多獲報，位於北區興進路的台中肉品市場有工人遭電擊，轄區大誠分隊到場時見男子意識不清，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，警方則未接獲報案。

中國醫藥大學附設醫院指出，患者右腳底有觸電的傷口，目前意識不清，插管搶救治療。

台中市勞工局初步了解，工人當時從事肉品市場改建為豬事大吉公園工程，勞工局長張大春表示，將派員前往了解包商是否有依規定設置勞工安全相關設施，如有違法將依法開罰；另也將協助受傷勞工家屬處理勞工相關勞保與就醫權益。

台中市肉品市場轉型新闢建「豬事圓滿公園」，日前動工。聯合報系資料照
台中市肉品市場轉型新闢建「豬事圓滿公園」，日前動工。聯合報系資料照

勞工局 工安

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