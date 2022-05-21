拳擊好手欠債遭毆死 父求償600萬卻拿不到半毛

曾在花蓮縣全中運拿下拳擊季軍的蘇姓男子，前年3月因債務糾紛，被人從花蓮強押到桃園毆打致死。雖然動手的凶嫌去年因傷害致死判刑5年，但蘇父認為兒子體型壯碩，不可能是一個人所為，興訟指控協助押人的陳姓、林姓2名男子涉案，求償600萬元，結果因為缺乏證據敗訴。

據悉，蘇姓男子與另一名蘇姓男子原為朋友，但因為積欠債務又避不出面，前年3月被蘇姓友人與陳姓、林姓男子3人從花蓮押到桃園，6小時後全身是傷、頭部腫脹被送到醫院，最後因低血溶性休克、呼吸衰竭死亡。

案發後，蘇姓友人坦承持甩棍、木條等物攻擊蘇男，被桃園地院依傷害致死判刑5年。但蘇男的父親認為兒子體型壯碩又曾是拳擊國手，僅憑一人不可能打死，興訟指控陳姓、林姓男子是共犯。

陳、林2人涉傷害致死罪行原獲不起訴，但由於蘇父聲請再議，刑事部分還在調查中。然蘇父另興民事訴訟，要求2人賠償醫療費、喪葬費、扶養費和精神撫慰金共600元。

民事訴訟審理時，陳男否認犯行，辯稱監視器有拍到蘇男是自行上車，並無強押行為，而且他的指甲內也沒有蘇男的DNA，可見他並未碰觸蘇男。林姓男子則未到庭，也為出具書狀表示意見。

法院調查，陳、林2人否認動手，雖然測謊未過關，但測謊不能作為定罪的唯一證據。另外，蘇男的指甲和衣服均未採到陳、林的生物跡證，可證2人並未觸碰蘇男。