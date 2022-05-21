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影／路過看了一眼醉男 竟釀3人混戰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區張姓男子，今天清晨不滿被路過2男看了一眼，竟盛酒意出言嗆對，兩男被罵得一頭霧水與張對罵，引爆3人街頭混戰。警方獲報趕抵帶回滋事3人，雙方互不提告，警詢後依違反社會秩序維護法函送法辦。

據了解，張姓男子（35歲）與友相約在新北市三重區仁愛街55巷某處一樓外喝酒，今天凌晨5時41分左右，王男（29歲）、劉男（29歲）兩人步行經過，看了喝酒的張男一眼，張男認為挑釁與兩男發生激烈口角。

張男友人見狀衝前勸阻無效，只見3人在巷內不斷叫囂、拉扯、拳毆誰也不讓。不久警方獲報派員趕抵，將滋事張、王、劉等3男帶回派出所，偵詢時，3男互不提告，警詢後依違反社會秩序維護法函送法辦。

張、劉、王等3男，因係在街頭混戰，被警帶回依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張、劉、王等3男，因係在街頭混戰，被警帶回依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張、劉、王等3男，因係在街頭混戰，被警帶回依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張、劉、王等3男，因係在街頭混戰，被警帶回依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

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