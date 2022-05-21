影／路過看了一眼醉男 竟釀3人混戰

新北市三重區張姓男子，今天清晨不滿被路過2男看了一眼，竟盛酒意出言嗆對，兩男被罵得一頭霧水與張對罵，引爆3人街頭混戰。警方獲報趕抵帶回滋事3人，雙方互不提告，警詢後依違反社會秩序維護法函送法辦。

據了解，張姓男子（35歲）與友相約在新北市三重區仁愛街55巷某處一樓外喝酒，今天凌晨5時41分左右，王男（29歲）、劉男（29歲）兩人步行經過，看了喝酒的張男一眼，張男認為挑釁與兩男發生激烈口角。