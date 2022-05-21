聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／路過看了一眼醉男 竟釀3人混戰
新北市三重區張姓男子，今天清晨不滿被路過2男看了一眼，竟盛酒意出言嗆對，兩男被罵得一頭霧水與張對罵，引爆3人街頭混戰。警方獲報趕抵帶回滋事3人，雙方互不提告，警詢後依違反社會秩序維護法函送法辦。
據了解，張姓男子（35歲）與友相約在新北市三重區仁愛街55巷某處一樓外喝酒，今天凌晨5時41分左右，王男（29歲）、劉男（29歲）兩人步行經過，看了喝酒的張男一眼，張男認為挑釁與兩男發生激烈口角。
張男友人見狀衝前勸阻無效，只見3人在巷內不斷叫囂、拉扯、拳毆誰也不讓。不久警方獲報派員趕抵，將滋事張、王、劉等3男帶回派出所，偵詢時，3男互不提告，警詢後依違反社會秩序維護法函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言