緊急剎車致水泥傾瀉台北市忠孝東路 駕駛吃罰單

今天上午9時許，台北市大安區忠孝東路四段東往西方向與復興南路口，一輛砂石車因緊急剎車，運載的尚未凝固大量水泥，因慣性作用傾瀉在道路，警方只好管制現場交通，直到近午11時才將水泥清潔完畢。

警方指出，鍾姓男子（42歲）駕駛砂石車，由於前車遇號誌轉換急剎，鍾男因此剎車急停，導致水泥因慣性定律向前傾導散落路面。

警方到場後，針對所載貨物散落部分進行製單告發（道路交通管理處罰條例第30條第2款，3000元以上，18000以內罰鍰），至於行駛管制區部分，砂石車領有合格通行證。

現場通知清潔隊及消防隊到場，責令駕駛通知工班及水車到場清運。現場沒有發生交通事故，未影響交通。