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新北機車騎士自撞摔死增加 警方將加強取締

中央社／ 新北21日電

新北市警方統計今年截至19日的24小時死亡交通事故62人中，自撞（自摔）事故共15件、占24.2%最高，較以往不超過2成明顯增加，又以機車13件最多，另，外送搶快也占4件。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，截至5月19日止，今年24小時死亡交通事故共62人，以15件自撞（自摔）占24.2%最高，其中機車13件最多，主要肇事原因為酒後駕車、超速失控、未注意車前狀況、使用手機分心等。

警方表示，要預防機車自摔，切勿飲酒，減少因酒精產生判斷力下降；切勿超速，在剎車時要避免一次將煞車煞到底，可採用點煞方式，等降速時再壓緊煞車，避免打滑。

白天騎車也要開頭燈，可讓前車知道後面有來車，在昏暗巷道可提升被視性；行駛在地磚、施工鐵板、人孔蓋或標線時，因摩擦力比一般柏油路低，急加油、急煞車或傾角過大都容易產生打滑與自摔。

此外，注意機車定期保養，尤其是輪胎胎紋不能低於1.6公釐，若胎紋太淺，會影響抓地力及與地面摩擦力，提高打滑自摔風險，也要避免與大型車輛併行，以免進入視覺死角。

警方也提到，外送員常常因為搶快趕時間，在車陣中任意穿梭，超速、闖紅燈或看導航不看路況，常因「速度管理」不當發生嚴重事故；呼籲外送員切勿超速、搶快，避免釀禍。

外送員

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